學界體育決賽周　3月啟德體育園見證冠軍誕生

中國香港學界體育聯會周六（21日）宣布，明年3月首辦「學界體育決賽周」，其中足球、籃球、手球及田徑4個項目將於啟德體育園上演決賽大戰。

中國香港學界體育聯會宣布，為推動香港學界體育活動，讓公眾一同參與高水平的學界賽事，將於2025年3月4日至16日，在全新的啟德體育園舉辦首屆「學界體育決賽周」，涵蓋四項精英賽及一項全港小學區際賽。屆時，來自全港中、小學的學界精英將齊聚一堂，角逐各項殊榮。

備受矚目的NIKE全港學界精英籃球比賽將於明年1月19日起展開男、女子組第一階段賽事，2月6日起將上演第二階段賽事，2月13日將於深水埗體育館上演8強賽，3月15及16日將移師啟德體藝館競技場上演準決賽、季軍戰及決賽。

「學界體育決賽周」賽程如下：

全港學界精英足球比賽

地點：啟德青年運動場

準決賽：3月4日

決賽：3月8日

全港學界精英田徑（團體）比賽

地點：啟德青年運動場

第一比賽日：3月10日

第二比賽日：3月12日

全港學界精英手球比賽

地點：啟德體藝館習藝坊

準決賽：3月13日

決賽：3月14日

NIKE全港學界精英籃球比賽

地點：啟德體藝館競技場

準決賽：3月15日

決賽：3月16日

全港小學區際五人足球比賽

地點：啟德體藝館習藝坊

複決賽：3月15日

決賽：3月16日