15歲查理活士首個「一桿入洞」　老虎更興奮

老虎活士愛兒查理周日在PNC高爾夫球錦標賽最後一輪，打出個人首個「一桿入洞」，同場比賽的活士比兒子更興奮。

今個比賽擁有20位大滿貫冠軍與其家人一起爭逐，15歲的查理活士在第4洞的三桿洞打出一桿入洞，讓這對父子一度取得領先位置。但蘭格父子組合其後在加洞賽的首洞打出老鷹鎖定勝局，繼佛羅里達州奧蘭多之後，連續贏得第二個冠軍，也是他們的第四個獎盃。

不過，查理賽後仍然興奮:「感覺很爽！今天沒有人犯錯，所以這是我經歷過最有趣的事情之一。除此之外，我打了一個Ace，我認為自己無法超越這一點。」

至於傳奇球星老虎活士自7月後首次出戰比賽，這位擁有15個大滿貫的盟主在9月接受了18個月內的第二次背部手術，他早前承試自己未到最佳比賽狀態，然而則試為與兒子在本周組成了「一支偉大的團隊」。

這位48歲的高球巨星表示:「這就是它的全部樂趣，就是與家人及朋友在一起，結伴享受。」

不過，查理活士不是周日唯一打出職業生涯首個「一桿入洞」的球員，在他擊入洞後30分鐘，另一名宿夏寧頓的21歲兒子帕迪夏寧頓亦在第8洞做到，曾贏得三屆大滿貫的夏寧頓表示:「我以前擊球，從來沒有這麽興奮過！」