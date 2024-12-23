香港東方PBA專員盃再挫生力啤酒人　8戰6勝暫列第三

上周三（18日）EASL東超主場擊退生力啤酒人取得聯賽首勝的香港東方，隨即轉戰菲律賓PBA專員盃，以113：120不敵北港巴塘碼頭(North Port Batang Pier)後，昨晚（22日）再度對陣生力啤酒人 (San Miguel Beermen)，兩軍爆發激戰鬥至加戰，「藍軍」憑陽和轟全隊最高的26分，最終以99：91兩度戰勝對手，並以6勝2負暫列聯賽榜第3位。地方下一場PBA專員盃將於明年1月5日對上排名第4位的馬尼拉電器（Meralco Bolts）。

香港東方上半場主動出擊，並以51：41的雙位數領先優勢進入下半場，惟其後未能繼續進一步擴大差距，生力啤酒人奮力收復失地，更於決勝節打出8：0攻勢，以87：87將比賽拖入加時賽。香港東方主將陽和及白蘭基利挺身而出，兩人包攬全隊在「OT」取得的12分，前者更在最後43秒轟入1記三分彈鎖定勝局，終場以99：91擊敗今場有新外援Jabbari Narcis加盟、聯賽3連勝的生力啤酒人。

數據方面，香港東方5人得分上雙，主力控衛陽和表現搶鏡、轟下全隊最高的26分，中鋒麥洛連有18分進賬，白蘭基利亦交出15分，林爵華和陳兆榮分別取得13分和10分。

香港東方PBA專員盃賽程

5/1（周日）17:00 vs 馬尼拉電器（Meralco Bolts）

17/1（周五）17:00 vs 泰拉菲馬（Terrafirma Dyip）

26/1（周日）17:00 vs 麥諾尼亞熱點（Magnolia Hotshots）

29/1（周三）17:00 vs NLEX公路勇士（NLEX Road Warriors）