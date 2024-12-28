阿仙奴贏波追近榜首利物浦　兩項數據英超最強

周六(28日)凌晨英超，阿仙奴憑夏維斯射入全場唯一入球，主場以1比0擊敗葉士域治，取得聯賽2連勝，力壓車路士，升上第2位，落後榜首利物浦6分，但踢多對方1場，以贏波完成2024年所有比賽。阿仙奴今季英超僅失16球，其中7場「零封」對手，兩項數據都係各隊之中最佳，兵工廠主帥阿迪達似乎想以「務實策略」爭標。

阿仙奴今仗13次射門5次中目標，包括踢到23分鐘，李安度杜沙特左路傳中，夏維斯近門射入，亦係呢位25歲德國國腳今季第7個聯賽入球。雖然兵工廠之後未能增添紀錄，但仍然控制大局，穩健防守令葉士域治毫無入波機會，呢支新升班球隊只有3次射門，並且全部唔中目標。

賽後有輿論批評阿仙奴踢法不思進取，只能小勝護級弱隊，阿迪達解釋話球隊現時正在適應缺少進攻主力布卡約沙卡：「沙卡已經接受腿筋手術，需要休息2個月，佢缺陣之下，球隊踢法好唔同，我哋會逐漸適應，我比較喜歡球隊下半場表現。」

值得一提，阿仙奴創下一項紀錄，近42次主場對新升班球隊，都保持不敗。與此同時，兵工廠自2021年12月之後，首次連續4場聯賽主場不失球。