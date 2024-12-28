祖奧柏度「批肘」都冇紅牌　英超賽會咁解釋

周六(28日)凌晨英超，白禮頓主場同賓福特打和0比0，發生爭議性一幕，白禮頓前鋒祖奧柏度向對手耶莫盧克批肘，雖然冇打中，但動作非常礙眼，經VAR檢視後，球證馬特利並冇向呢位巴西新星出示紅牌，甚至黃牌都冇，令英超球證執法水平再遭受批評。

當時踢到75分鐘，耶莫盧克從後追纏犯規阻止祖奧柏度打反擊，被球證出示黃牌。由於祖奧柏度做出批肘報復動作，VAR球證卡維拿治認為祖奧柏度可能涉及暴力行為，介入檢視，反覆查證後，認為祖奧柏度冇掂到對方，唔算犯規。

賽後雙方領隊各執一詞，賓福特主帥法蘭克話：「球例講明唔可以批肘，無論有冇打中人，都應該被罰紅牌。」至於白禮頓領隊靴斯拿反駁：「我睇到嘅情況完全唔同，祖奧柏度只係純粹想擺脫對手。」英超賽會發表聲明，指經過VAR檢查後，球證馬特利冇向祖奧柏度示出紅牌，並非誤判。

今場比賽，白禮頓佔上風，單係中場祖利奧安斯素上半場已經有8次射門，成為自2013年9月利物浦前鋒蘇亞雷斯之後，英超上半場最多射門嘅球員，但都未能轉會成入波，最終互交白卷。