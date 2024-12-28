傅家俊澳門大師賽轟147　險勝奇倫威爾森

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco），周五晚在澳門桌球大師表演賽再轟出一桿147，並險勝應屆世界冠軍奇倫威爾森，令全場球迷振奮。

今次比賽邀請可謂粒粒皆星，9位球手包括奧蘇里雲、卓林普、丁俊暉、傅家俊、奇倫威爾森、利素禾斯基、冰咸、鍾斯及斯佳輝，其中奧蘇里雲出戰5場，而傅家俊則賽2場，其他球手均打一場。Marco周五迎戰世界排名第2的奇倫威爾森，雙方爭持激烈，當賽至第6局時，這位「Wonder爸」再顯神奇力量，打出一桿147清枱，這也是他繼前年在香港大師賽之後，再次轟出147，惟由於今次賽事屬表演賽，因此這個147不會計入職業賽的官方統計，但可為傅家俊帶來賽事一桿最高度數的1.5萬英鎊獎金，連同贏波獎金，共袋走6.5萬英鎊，並為2024年的賽程劃上句號。

Marco打出147之後，勢如破竹，再以5比4險勝奇倫威爾森，這場勝利，也是今次參賽的三位華將中唯一的勝仗，此前，丁俊暉以1比5不敵「新香港人」卓林普。

至於同日亮相的奧蘇里雲則轟出4cue65+，以5比2輕取中國的斯佳輝，保持全勝；奧蘇里雲今日在煞科日將作壓軸兩場表演，將分別對戰鍾斯及冰咸。