外流港將　簽證未批齋練3個月　袁振謙：等到喊！

7月尾以借用形式，由傑志加盟西班牙球會岩布斯特U19的袁振謙（Jason），因簽證及文件問題，直至12月初才上演地標戰。Jason早前返港渡過聖誕節，並接受東網記者訪問，分享道首次外流感受，又指自己經過短暫休息後，會在餘下球季繼續努力：「聖誕都係陪屋企人，始終喺西班牙咁耐，一直自己一個，呢兩三個星期都係見吓佢哋同朋友。當然自己會繼續訓練，1月頭就會返西班牙，希望到時身體、心理準備好啲，去迎接下半季比賽。」

年僅18歲的傑志中場袁振謙，今年6月尾參與由前「藍鳥」主帥甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」，跟隨西班牙U19次級聯賽第7組球隊岩布斯特U19操練，結果成功得到對方青睞，7月份正式展開外流之旅。不過，Jason透露自己因簽證未批，一直未符合上陣資格，至今只曾為球隊在聯賽上陣1次：「西班牙U19聯賽跟足FIFA（國際足協）規定，所以捉得好嚴，我要攞咗當地嘅外國人身份證，先搞到簽證。但等咗好耐，中間踢完U20亞洲盃外圍賽仲返咗香港一排，搞啲文件嘢，由9月第一場等到啱啱12月頭先搞掂，但踢咗一場又放聖誕假。」

苦等足足3個月才能在聯賽落場，Jason承認等待過程相當難捱，期間心情相當低落，又提到當時更一度質疑自己在今夏選擇外流的決定：「當時感覺有啲迷失，自己私下都有係咁喊，因為唔知幾時真係可以踢到，始終我去西班牙係為咗提升表現，但去到一直淨係練波。同埋都有諗過係咪做錯決定，對比之前喺傑志，所有嘢可能好舒服，但第一次去到外國，好多嘢唔適應。」

幸好目前簽證文件已辦妥，Jason亦在上輪聯賽後備上演地標戰，成功幫助球隊「開齋」：「自己已經收拾好心情，上場50幾分鐘後備出嚟踢咗一陣，好好彩仲幫處於榜尾嘅球隊，攞到今季第一場勝利，教練賽後都開心，覺得我表現唔差嘅。」提到今季目標，Jason則表示會爭取在球隊站穩陣腳：「球隊中場競爭好激烈，因為每場比賽淨係會揀18至20個球員，加上自己又要移後一格踢6號、8號位，未係好慣，希望之後爭到正選，不過外流好多嘢未之知數，盡力就得。」

轉眼間已外流半季，雖然上陣次數不多，但透過日常友賽、練習，Jason已深感當地足球水平之高：「始終友賽都對過巴塞U19 B隊等球隊，有啲球員已經代表緊西班牙U18、其他歐洲嘅國家隊，踢落水平完全唔同。可能身體質素相若，但呢到聯賽嘅整體個人技術、比賽節奏我覺得好高水平，攞住個波冇得諗好耐，對我成長嚟講一定有幫助。」不過，隻身赴西班牙的Jason，直言自己仍要時間適應新地方：「最主要係天氣同語言，好記得第一次踢友賽得2、3度，就算熱咗身好耐，落到場隻腳仲係好僵硬。另外，自己有學西班牙文，但都係識講少少，未係好純熟，要完全融入球隊仲要啲時間。」

【袁振謙檔案】

出生日期：2006年1月7日（18歲）

司職：中場、翼鋒

身高：1米74

曾效力球隊：傑志

現效力球隊：岩布斯特U19（西班牙）