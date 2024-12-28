至少唞1個月　當錫生涯或首度無緣年度獎項

在聖誕大戰對木狼受傷的獨行俠頭號球星當錫（Luka Doncic），接受核磁共振（MRI）檢查後，日前預計需要休戰至少一個月。根據今年聯盟新規定，球員只要出賽不夠65場，就無法競爭任何年度個人獎項，意味着今季暫時只出場22次的當錫，很大機會生涯首次「食白果」。

獨行俠聖誕大戰以99比105不敵木狼，主將當錫在第2節剩2分31秒時更因拉傷小腿，提早退下火線，返回更衣室時一瘸一拐，情況不太樂觀。而經過MRI檢查後，已證實當錫需要休戰至少1個月，並在30天後再次評估傷勢。面對當錫將缺陣一段長時間，獨行俠主教練傑特亦顯得相當擔心：「希望這是他本季最後一次受傷，同時傷勢不要太過嚴重，因為我們很需要他。」

當錫今季繼續表現出色，場均錄得28.1分、8.3籃板和7.8助攻，但因傷暫時僅上陣22場。連同之後需要養傷至少一個月，這名25歲斯洛文尼亞後衞或未能達到，出賽65場的入圍年度個人獎項資格，隨時無緣爭奪年度最有價值球員，兼終止連續5年打入年度第一陣的記錄，相當可惜。

對於當錫今次或因傷未能取得任何年度獎項，不少美媒紛紛發文表達對聯盟不滿，認為規定需要作出調整：「65場的規定很愚蠢，因為這是用來阻止球星輪休，而不是懲罰他們受傷，失去榮譽還可能影響球員薪資。建議年度第二隊以下，可以放寬上陣場數要求，畢竟以當錫這樣的數據，打50場也是對球隊貢獻極大。」