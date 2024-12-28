首談遭禁賽感受　施華德：擔心被球迷離棄

擁有五個大滿貫錦標的波蘭名將施華德，因捲入禁藥風波遭禁賽一個月，周五（27日）自事件後首次公開露面，並表示原本擔心球迷會有更嚴重的負面反應。

這位前世界「一姐」在澳洲的聯合盃揭幕戰前，首次談到媒體與球迷對她禁賽反應，施華德稱:「他們的反應比我想像的更積極，我覺得大多數人都是理解的，總體來說，波蘭的反應基本上是非常支持，我真的很感激。因為我缺席中國賽事的時候，沒有人知道原因，這並不容易。」

施華德是於8月的一次賽外藥檢中，被驗出對運動禁藥曲美他嗪有陽性反映，最後判她使用的助眠藥物被污染，因為「沒有重大過錯或過失」，最終輕判禁賽一個月，她坦言擔心球迷的反應:「我害怕大多數人會背棄我，但我感受到支持，實在太好了，當然會有一些負評，你是無法避免的。」

禁賽期間，施華德以疲勞為由退出了南韓賽事，再缺席了中國公開賽及武漢公開賽，錯過了三項賽事，餘下8天的禁賽則在年終總決賽後才執行，而她亦因為這次禁賽，間接地令她失去了世界第一的寶座。

對於世界「一哥」仙拿在3月兩次測試「肥佬」並沒有受到禁令，世界反興奮劑機構對此會提出上訴的一事，施華德認為沒有「任何理由」會在她的案件中出現類似結果，她直言:「我被禁賽了一段很長時間，因此我失去了世界第一，我也知道程序如何進行，並且我提供了所有可能的證據，坦白說，我做不到什麼，也不期待上訴。」施華德為波蘭出戰聯合盃比賽後，將專心為下月12日展開的澳網作準備。