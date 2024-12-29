韋斯咸殘陣　利物浦衝刺大顯身手

英超「聖誕新年快車」繼續嚟，榜首利物浦將於作客韋斯咸，「紅軍」利物浦走勢銳不可當，往往反客為主，各項賽事近13場作客取得11勝2和，導致客W熱爆燈冇肉食。考慮到利物浦防線並唔穩陣，加上近4次對韋斯咸，總入球全開4球或以上，中位數3.5球嘅入球大更加抵玩。(Now 621及611周一凌晨1時15分直播)

利物浦陣容有「頭重腳輕」情況，鋒線球員大勇，但防線顯得單薄，翼鋒穆罕默德沙拿腳風極順，上仗又入1球，今季英超已有16球進帳，排射手榜第1位，並已拋離曼城神鋒艾寧夏蘭特3球。與此同時，沙拿以11次助攻，位居助攻榜榜首，名副其實能傳擅射，為隊友創造唔少入波機會，帶動紅軍整體攻力。雖然中場蘇保斯拉爾停賽，幸好居迪斯鍾斯狀態處於巔峰，足以填補其位置。

不過，利物浦防線麻麻，伊巴希馬干拿迪養傷之下，焗用祖高美斯出任中堅，並唔可靠，上場對護級分子李斯特城，開賽6分鐘就失波，近4場聯賽合共失9球，可以話係有前冇後，今仗未必可以保持清白之身。

至於「錘仔幫」成績有改善，近4場英超取得2勝2和，但今仗有6位球員缺陣，包括門將法比安斯基、中堅麥斯基爾文上仗受傷，兩位中場湯馬士蘇錫克、古度洛迪古斯累積足夠黃牌需要停賽，嚴重削弱中後場防守力。唯一好消息係進攻中場盧卡斯柏基達坐完「波監」可以復出，有助提升組織攻勢能力，估計就算輸波，都應該有力破蛋，入球大值博。

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