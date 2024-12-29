香港網賽外圍賽　吳奇龍初亮相贏掌聲

「中銀香港網球公開賽2025」周日（29日）起正式在維多利亞公園展開一連8日激戰，首日外圍賽免費開放入場觀戰，大批香港球迷到場為首戰ATP 250賽事的港將吳奇龍打氣，惟最終奮戰下以直落兩盤不敵加拿大球手迪亞路，無緣正賽。香港網壇「一哥」黃澤林、中國新星商竣程，以及美國的田恩等國際好手將於明日（30日）亮相，大戰值得期待。

23歲港將吳奇龍（Roger）獲外卡出戰外圍賽，首圈硬撼世界排名第87位的加拿大球手迪亞路（Gabriel Diallo）。世界排名第1943位的Roger首盤打出驚喜，連保發球局戰成6：6，將比賽拖至「搶七」，惟最終以細分2：7憾負，其中出現6次雙發失誤。

次盤第一局迪亞路率先破發、再保發球局領先2：0，隨後雖然吳奇龍扳回一局，但被對手「連保帶破」下落後至1：5，最終以2：6再輸一盤，力戰下以盤數0比2落敗，無緣競逐正賽入場券。

另邊廂，世界排名第361位的中國球手崔傑，外圍賽首圈直落兩盤（6：2、6：4）擊敗排名第139的阿根廷選手Juan Manuel Cerundolo，明戰排名第169的西班牙球手Alejandro Moro Canas爭入正賽。

下周一（30日）將連番上演精彩激鬥，其中香港首席球手黃澤林（Coleman），明日率先於男子雙打亮相，夥拍南韓球手南智星，首圈硬撼由男單頭號種子的魯列夫（Andrey Rublev）、及世界排名第19的卡查諾夫（Karen Khachanov）組成的雙人組。

至於中國19歲新星、世界排名第50位的商竣程，明日夥拍排名56的加拿大球手Shapovalov Denis，迎戰賽事3號種子突尼西亞的Skander Mansouri和比利時的Joran Vliegen。美國新星田恩（Learner Tien）則會於男單首圈出場對上德國的Cameron Norrie。

曾高踞世界排名第4位、現排名第106的日本名將錦織圭，上月在芬蘭網球公開賽封王，狀態正勇，他今日剛過35歲生日，惟即將迎上香港網賽和澳網賽程，故此不會進行慶祝活動。錦織圭今屆持外卡出戰，將於周二（31日）正賽首圈對上世界排名第56位的加拿大球手沙普華洛夫（Denis Shapovalov）。

此外，賽事2號種子、世界排名第17位的意大利名將姆錫迪（Musetti Autograph），是日現身維園出席簽名會，大批粉絲到場排隊與球星互動。姆錫迪於32強輪空，將於其後的次輪亮相。

吳奇龍首度在主場出戰ATP，亦是生涯首次站上ATP 250級別賽事，他賽後表示：「昨天才知道今天要上場，不過好在兩個禮拜前有保持訓練。今次比賽對我意義重大，比起以往參加過的比賽水準更高，而且環境也會讓我更加專注。」吳奇龍指同樣出戰今屆賽事的錦織圭，是他多年以來敬仰的球員，「他大傷後重新拾拍，自己的情況亦相似。」

Roger不忘感謝香港球迷支持，直言對廣東話打氣聲感到親切和開心，他亦滿意自己表現：「首盤盡力打好每一分，算是交出最好表現，次盤發揮也不錯，但可惜未能保住發球局。今次比賽令我看到自己與世界的距離，與此同時也強化了自己的信心。」吳奇龍又說黃澤林在世界舞台的表現對他而言是一種激勵，亦看好Coleman明日在對商竣程的比賽中勝出。