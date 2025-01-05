國足未來希望　19歲中國新星亮相西班牙盃

杜月徵(圓圖)今場後備上陣。

周日(5日)凌晨西班牙盃32強，馬德里體育會憑基沙文入波，作客以1比0淘汰丙組仔馬比拿，打入16強，今仗最大亮點係馬比拿嘅19歲中國前鋒杜月徵後備上陣，呢位新星或者可以成為國足未來希望。

雖然雙方實力距離懸殊，但西甲勁旅馬體會仍然強陣出擊，開賽16分鐘，基沙文近門射入打開紀錄，其後迪保羅曾經射入網，但因為犯規在先，慘食詐胡，馬體會攻勢一浪接一浪，但始終未能增添紀錄。

踢到84分鐘，中國球迷最期待畫面出現，身穿馬比拿9號球衣嘅杜月徵後備上陣，雖然冇乜發揮空間，但可以同西甲勁旅馬體會交鋒，都係一次珍貴經驗。

杜月徵屬於深圳FC青訓產品，兩年半前已經喺中超上陣，上年2月加盟葡萄牙第5級別聯賽球隊青年力量，半年之後轉投馬比拿，雙方簽約3年。杜月徵上月初西丙賽事，對馬體會2隊，射入加盟首個入波，表現漸入佳境，今次有份踢西班牙盃對馬體會，前途無可限量。

另1場西班牙盃32強，巴塞隆拿憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度，以及艾利加西亞、柏保路托利斯各入1球，作客以4比0大勝巴爾巴斯特羅。