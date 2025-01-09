4位香港車手再「合體」　挑戰杜拜耐力賽決心爭冠

4名香港車手區天駿(Antares)、許建德(Jonathan)、謝榮鍵(Kevin)及余嘯峰(Frank)將會再「合體」參加本周五（10日）展開的2025年度杜拜24小時耐力賽。這支全香港車手的組合決心以組別冠軍為目標，今次是他們4人第五度以這個組合陣容一同出賽。第20屆阿聯酋杜拜24小時耐力賽定於本週末於1月10日至12日間在杜拜賽車場舉行。

杜拜對今次參賽的4位香港車手來說並不陌生，自2017年開始他們已一同參加這項比賽。但他們對上一次參賽已是2020年，當時的賽事因罕見的特大暴雨引發賽道水浸，賽事在進行7小時後被迫提早結束。四名車手於當屆被縮短的比賽上獲得GT3-AM組別第5名，全場第14名的成績。其後，原定在疫情後全面恢復參賽，惟上屆賽事由於賽事主辦單位的物流問題導致上屆比賽被推遲，令4人未能參賽。今年他們終於重聚，並將駕駛80號的Herberth Motorsport保時捷911 GT3 R (992)戰車，挑戰GT3-AM組別的比賽。

4位車手近年來各自於不同GT3和耐力賽中累積了豐富經驗。許建德最近在GT世界挑戰賽歐洲賽中揚威，成功衛冕銅級年度冠軍並首封全季銅級車手之王。區天駿去季贏得洲際GT挑戰賽獨立盃冠軍，並在上月舉行的亞洲利曼賽的首輪賽事中成功響頭炮奪亞而回。謝榮鍵在2024年參加個人首個完整英國GT錦標賽的Pro-Am賽季，並贏得當中2場分站冠軍，可說是收獲不錯。

值得一提是余嘯峰，儘管他此前暫停參賽，但這名現年61歲的車手決定再披戰衣支持隊友，他曾多次出戰各項高水準的耐力賽事，經驗豐富。余嘯峰於2013年已帶領香港車隊登上杜拜24小時耐力賽的頒獎台上，為香港車手登上國際大型耐力賽舞台的先鋒之一。

杜拜24小時耐力賽向來是每年全球所有大型GT耐力賽的首場賽事，每屆賽事備受全球矚目，今屆賽事將踏入第20屆。賽事於阿聯酋杜拜賽車場舉行，賽道全長5.39公里，共有17個彎道。今年的參賽陣容有超過70部賽車，橫跨8個不同比賽級別，合共250多名來自世界各地的賽車手匯聚於此。賽事將在官方YouTube頻道中直播，並備有不同的直播頻道可供選擇。練習賽將於1月10日星期五開始，24小時的正式比賽則會在1月11日星期六，於杜拜當地時間下午1點(香港時間下午5點)上演。