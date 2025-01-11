車路士挽面子　大起摩甘比

車路士上季足總盃4強止步，今季捲土重來，第3圈鬥英乙嘅摩甘比。足總盃係爆冷溫床，不過唔適用喺車仔身上，佢哋36次鬥非英超球隊，35次成功過關，今場唔使諗佢哋輸波，但半場主勝賠率同樣熱到辣手，預料車路士都會盡量爭取入波，但佢哋近9場有8場失守，或者摩甘比有機隊番粒，4.5球入球大可以小注宜情。（Now 651周六晚11時直播）

車路士早前經歷聯賽4場不勝，今場英足盃正好畀佢哋過一過冷河，對手仲要係英乙仔，球員自己都知，今場需要一場大勝激勵士氣，以及向主場球迷交待。咁啱車仔係出席過英足盃第3圈超過10次嘅隊伍當中，取勝率最高嘅球隊，高達8成，而且對低組別球隊接近冇甩拖，預計正選或後備球員都會全力以赴，有得大炒就盡炒。

摩甘比近5季英足盃，第4次殺入第3圈，亦平咗球會英足盃最佳成績，球隊現時雖然排英乙第23位，不過佢哋聯賽作客又唔係好差噃，現時聯賽攞到20分，當中14分係作客攞到嘅，所以今場作客史丹福橋球場，摩甘比都會試吓博偷雞，始終車仔後防唔係咁穩健，唔覺意入番粒都會名留青史，更利開出入球大。

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