丁慧中奪高球「女子歐巡賽全卡」創港歷史

香港高爾夫球代表隊成員丁慧中（Ginnie Ding）近日在女子歐巡賽資格賽中突圍而出，打出低標準桿14桿的349桿（75-69-67-71-67）成績，成為香港首位取得這項巡迴賽全卡資格的女球手。佳績令丁慧中獲得近30項國際級賽事的優先參賽資格，與世界各地高手較技爭奪達4000萬美元（逾3億港元）的總獎金。

女子歐巡賽資格賽於去年12月在摩洛哥的Al Maaden高爾夫球場舉行，雲集過百位精英球手，只有頭20名選手可取得全卡資格。丁慧中在賽後表示：「一連5天的資格賽對運動員的心理和體力是極大挑戰。能在這個激烈賽事中取得並列第12名的成績，實在有賴早前在2024年女子美巡賽資格賽、2023年FREED GROUP蘇格蘭女子高爾夫球公開賽等大型賽事累積的經驗。中國香港高爾夫球協會（高協）更安排前世界『一姐』馮珊珊的金牌團隊——常駐美國佛羅裡達州的高協教練 Gary Gilchrist和球僮Mercer Leftwich為我備戰，助我把壓力轉化為能量。在2025年，我希望在歐巡賽全力以赴，爭取出戰年底的大滿貫賽事，更希望在11月份代表香港隊，參加全運會的高球項目賽事。」

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生表示：「培育精英運動員需要堅定不移的支１持。高協自青訓時期便為丁慧中爭取出戰國際級賽事的機會，儘管她去年未能取得女子美巡賽的參賽資格，高協團隊仍全力支持她挑戰更多職業賽事，成就『女子歐巡賽全卡第一人』的突破。高協會繼續提升中國香港高球手的地位，支持他們在更多頂級賽事中爭勝，並於今年11月舉行的第十五屆全國運動會有出色表現 。」

今年22歲的丁慧中，自7歲加入中國香港高爾夫球協會青年軍，於2024年成為職業高球手。丁慧中在多個賽事創下歷史佳績，包括2023年FREED GROUP蘇格蘭女子高爾夫球公開賽，繼港將陳芷澄後第二位參加女子美巡賽的香港球手，並成為該屆唯一晉身決賽的業餘球手，她於2023年和2022年亞太女子業餘錦標賽以並列第9名完成，創下港隊球員有史以來最好的成績；而於2023年奧蘭多國際業餘女子高爾夫錦標賽奪得冠軍。