澳網　施華德1小時極速晉級　第3圈鬥華度加奴

澳洲網球公開賽女單次圈，世界排名第2的波蘭選手施華德僅花一小時擊敗斯洛伐克的施林高娃（Rebecca Sramkova）極速晉級，贏得近40場大滿貫前2圈賽事，第3圈將對英國「甜心」華度加奴。

澳網女單2號種子施華德以直落兩盤6：0和6：2淘汰世界排名第49位的斯洛伐克球手施林高娃，僅花1小時強勢殺入第3圈，近16次對排名20位以外球手全部獲勝。施華德今場表現得心應手，而施林高娃要到比賽第8局才送出「Love Game」贏得今場首局。

22歲的施華德第3圈將遇上世界排名第61位的英國球手華度加奴，後者同日以6：3和7：5擊敗美國球手安妮絲莫娃，職業生涯首次在澳網打入第3圈。施華德過去3次對華度加奴全部獲勝而且不失一盤，兩人對上一次交手是去年的史特加特泥地賽8強，波蘭一姐以7：6（2）、6：3取勝。

澳網亦是施華德有望重奪世界第一的地方，她打進第3圈令世界第3的歌莉嘉芙升上第1的美夢幻滅，而白羅斯的莎芭蓮嘉亦要至少打入4強才能保住世界一姐寶座。施華德表示自己只會專注網球，不會太理會排名，給自己過多壓力。

男單方面，4號種子美國一哥費斯以直落6：2、6：1及6：0力挫智利的格連（Christian Garin），晉級第3圈。另外香港賽亞軍得主日本名將錦織圭首圈激戰5盤驚險過關後，次圈以7：6（7：3）、0：6、3：6、1：1不敵美國的保羅，無緣晉級。