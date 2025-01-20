梅菲時隔10年再奪大師賽　賽後透露幕後功臣

「魔術師」梅菲周日（19日）在桌球大師賽繼續保持強勢，以10比7擊敗應屆世界冠軍奇倫威爾森，時隔10年再次捧走冠軍，同時也是10年來首奪球壇「三冠王賽事」錦標。

42歲的梅菲過去一周在倫敦狀態十足，準決賽更轟出147直接KO麥克艾倫，決賽面對今年「弗爆」的奇倫威爾遜，頻頻起迫，全場轟出4cue「破百」及4cue50+；梅菲今仗基本上控制大局，首階段已領先6比2，而奇倫威爾遜在落後4比8的情況下，曾一度追近至7比8，但梅菲其後不再留下機會，最後一局更打出一桿100度，結束比賽。

期待「三冠王賽事」錦標已久的梅菲，奠定勝局後難忍興奮之情，振臂慶祝，這是他自2015年後第二次贏得大師賽冠軍，而他先後於2005年世錦賽及2008年全英賽奪冠，這也是他生涯第4次再捧走球壇「三冠王賽事」錦標。

梅菲成為大師賽第12位捧起多次冠軍的球員，今屆袋走35萬英鎊的冠軍獎金，他賽後興奮地表示:「這完全令人難以置信，我很驚訝！我真是以為自己參加三冠王賽事的日子已經一去不復返，太多差劣的失利，你開始看到口袋裡有惡魔。」梅菲感慨地續稱:「2015年世錦賽決賽的失利，真是傷害了我，2021年也令我很傷心，把它從我身上奪走了。」

世界排名第7的梅菲亦將部份功勞歸於拍檔艾頓(Peter Ebdon):「我一直與Peter一起工作，這拯救了我，因為我陷入的低谷，他想做的第一件事就是恢復我的信念，讓我相信自己真的可以做到這一點，三項賽事中，我們都是贏家。昨天的147完成了我生涯的抱負，而今天捧走獎盃也是一生最美好的其中一天。」梅菲更豪言下個最大目標是世界冠軍:「這重燃我再次贏得世界冠軍的希望，走入克魯斯堡，我要證明自己做得到。」