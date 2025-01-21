五人亞盃外　女子港隊闖決賽周　吳卓蔚：集訓有成果

剛赴印尼出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃外圍賽的港隊，在B組取得2勝1負，成功以次名晉級5月份在中國舉行的決賽周。大軍周二（21日）深夜經吉隆坡轉機後返港，而吳卓蔚、韋婉婷落機後接受訪問，一致認為賽前提早集訓有助提升場上表現，絕對是出線的關鍵。

女子五人港隊今屆賽事由足總五人足球經理曾偉忠領軍，兼強陣出擊，張煒琪、吳卓蔚、韋婉婷、陳詠詩等11人港足主力悉數入圍，分組賽先後5球大勝印度，以及4球輕取吉爾吉斯，在同分將計算對賽成績下，成功提早一輪晉級。不過在最後一戰，港隊卻慘吞東道主印尼5蛋，惟仍以次名姿態、第3度躋身決賽周。

值得一提，港隊為備戰今次五人亞盃外，特意提前一星期到吉隆坡集訓，門將吳卓蔚直言此行的確有成果：「賽前密集式集訓完，感覺大家真係進步咗好多，雖然真係好辛苦，最後有成果都覺得值。」同時她又期望球隊在決賽周前，能夠繼續加緊練習：「如果想同決賽周嘅球隊鬥，要練得再艱辛啲先得，好似印尼真係練好多，一個月已經係我哋兩、三個月嘅訓練量。睇吓之後可唔可以盡力集齊人，練多啲波，而自己為咗決賽周，外流計劃都有變動，暫時會繼續留港踢波。」

另外，由於今次五人隊比賽與省港盃撞期，令陣中多名球員只能無奈地「二選一」，「阿Mi」對此亦大感可惜：「都想睇吓有冇得改期，但知道冇之後，就唯有揀踢依到，始終（五人亞盃外）係國際大賽。」

至於前鋒韋婉婷亦同樣認為今次賽前集訓，有助球隊發揮更好：「因為第一次參加外圍賽，比賽前用咗個幾禮拜集訓，大家都付出咗好多努力，令到氣氛、用波或者戰術上都有好大進步。始終同強隊嘅訓練時數唔一樣，希望嚟緊幾個月再備戰好啲，喺決賽周爭取更好成績。」台灣木蘭聯賽球隊高雄Attackers FC，早前官宣與「韋婉」續約，這名外流兵透露自己會在農曆新年過後，便歸隊參與季前集訓。