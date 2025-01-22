利物浦歐聯7戰全勝　入決賽吉兆

周三(22日)凌晨歐聯，利物浦主場以2比1擊敗里爾，今屆7戰7勝提早1輪獲得16強席位，亦係紅軍史上第2次歐聯7連勝，對上1次係2021/22年球季，利物浦該屆打入決賽，可惜最後不敵皇馬，屈居亞軍。

榜首利物浦今仗控制大局，全場有13次射門，里爾只有4次，踢到34分鐘，居迪斯鍾斯直傳，穆罕默德沙拿單刀射入為紅軍打開紀錄，亦係佢效力利物浦以來第50個歐聯入波，呢位埃及國腳臨完上半場再有1次單刀機會，但卻射斜出界。

戰至59分鐘，里爾後衞艾沙文迪踢跌路易斯迪亞斯，累積第2張黃牌被逐，呢支法甲踢少1人之下，反而3分鐘後由約拿芬大衞射入扳平，但利物浦好快憑後備上陣嘅哈維艾利洛入波奠定勝局。

利物浦繼2021/22年球季後，第2次取得歐聯7連勝，領隊施洛亦成為史上第2位首度執教1支球隊，就取得歐聯首7戰全勝嘅主帥，另外1位係前拜仁慕尼黑教練費歷克。利物浦下場歐聯作客燕豪芬，施洛有望刷新紀錄。

另外，利物浦今仗失1球，但仍然以599分鐘創下球隊史上歐聯最長時間不失球紀錄，前紀錄係2005/06年球季賓尼迪斯執教時期，當時曾保持572分鐘不失球。