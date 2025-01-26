新兵入波都冇用 祖記遭拿玻里打破不敗之身

周日(26日)凌晨意甲大戰，祖雲達斯新借用前鋒高路梅安尼首次上陣立即入波，但反而變「黑腳」，祖記下半場連失2球，作客1比2不敵榜首拿玻里，被打破今季聯賽不敗之身。祖雲達斯輸波後，今季歐洲5大聯賽只剩下法甲一哥巴黎聖日耳門(PSG)仍然不敗。

祖雲達斯幾經波折之下，日前終於成功向PSG借用高路梅安尼，教練莫達急不及待今仗立即派呢位26歲法國國腳擔任正選，佢亦不負所托，上半場43分鐘轉身抽射入網為祖記打開紀錄。

換邊後，拿玻里大反攻，盧卡古離門3碼頭槌攻門，被祖記門將迪基哥里奧奇迹撲出，但呢位意大利國腳救得1次，救唔到第2次，57分鐘保列坦奴右路傳中，森保安古沙頂入為拿玻里扳平。

戰至69分鐘，2位前曼聯球員合作，麥湯米尼喺禁區內遭對手文路爾盧卡迪利侵犯，球證判罰12碼，盧卡古主射入網反勝2比1。拿玻里取得聯賽7連勝，領先踢少2場嘅第2位國際米蘭6分。

至於祖雲達斯今季踢到第22場聯賽，首嘗輸波滋味，教練莫達表示，球隊經過上周中歐聯後，匆匆再踢聯賽，球員體力不繼，導致下半場表現遠不及上半場，拿玻里唔需要兼顧歐洲賽，體力上有優勢。