曼聯「醜陋方式」贏波　賀領隊艾摩廉生日

周一(27日)凌晨英超，曼聯憑後衞利辛度馬天尼斯比賽末段入波，作客以1比0擊敗富咸，繼上場歐霸盃贏波之後，取得2連勝。不過，紅魔鬼今場只有4次射門，僅1次中目標，被指係以「醜陋方式」贏波，40歲生日嘅領隊魯賓艾摩廉承認執教曼聯2個月以來度日如年，感覺自己好似已經50歲。

富咸憑地利優勢主動出擊，開波初段伊禾比已經有2次射門，但被曼聯門將奧拿拿化解，紅魔鬼只有零聲反擊欠缺威脅，直至78分鐘，利辛度馬天尼斯喺禁區邊左路遠射，省中人稍改變方向入網打開紀錄。去到補時，阿密特迪亞路曾經射門入網，但球證睇完VAR後，認為越位在先，判入波無效，幸好無阻曼聯全取3分，近3場英超2勝1負，排12位。

曼聯今場只有4次射門，連富咸一半射門次數都冇，賽後領隊魯賓艾摩廉承認球隊踢得唔好：「我哋今場表現麻麻，並冇太多入球機會，球隊嘗試踢出自己風格，但好多方面需要改進，今場冇失波非常重要，可以增加爭勝信心。」

1月27號係魯賓艾摩廉40歲生日，賽後佢被傳媒問到生日前夕贏波有乜感受時話：「唔係40歲生日，應該係50歲，我來到曼聯2個月，感覺好似已經50歲，但可以喺呢度過生日都係一種榮幸。」

事實上，有網民早於1月初已將魯賓艾摩廉接掌曼聯帥印前後嘅相片做對比，驚嘆呢位葡萄牙少帥成「魔」後，容貌老咗20年，可見紅魔鬼主帥呢個三煞位，的確非常惡做。