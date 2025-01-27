38歲華迪入波拯救李城　一個動作寸爆熱刺

周日(26日)晚英超，李斯特城作客以2比1反勝熱刺，結束聯賽7連敗頹勢，搶到護級救命3分，令瀕臨下台嘅領隊雲尼斯達萊暫時鬆一口氣。李斯特城38歲老將占美華迪今場射入1球，並做出「1、0」手勢，代表「狐狸兵團」捧過1次英超冠軍，但熱刺一直處於錦標荒。

雙方主帥普斯迪高路、雲尼斯達萊都因為教波成績差，面臨執包袱，今場屬於2人生死戰。熱刺憑主場之利狂攻對手，踢到33分鐘由李察利臣近門頂入打開紀錄。

不過，換邊後僅1分鐘，熱刺「送禮」，門將堅斯基判斷失誤，接唔實對方傳中波，被占美華迪射入空門，呢位前英格蘭國腳今季英超已有7球進帳，反觀其他35歲以上球員合共僅入1球，可見華迪寶刀未老，亦係繼首循環後，再次射入熱刺大門，並寸爆對方未捧過英超冠軍。

李斯特城扳平後，僅過4分鐘迅速由中場艾簡奴斯遠射入網，戲劇性反勝2比1，升上第17位，逃出降班區，領先尾二葉士域治及尾三狼隊1分。熱刺近7場英超只有1和6負，其中近4場全敗，只係排15位，隨時捲入降班漩渦。