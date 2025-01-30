再度「甩底」！祖高域棄戰台維斯盃

周三（29日）ATP透過大會官網宣布， 塞爾維亞「球王」祖高域因傷退出台維斯盃首輪資格賽，是繼本月初宣布退出澳網後月內第二度退出賽事，令外界擔憂其傷勢狀況。

塞爾維亞隊對陣丹麥隊的台維斯盃首輪將於周五（31日）在哥本哈根展開，而塞爾維亞隊的代表之一的「球王」祖高域，因左腿肌肉撕裂，透過大會官網宣布將退出台維斯盃資格賽。除了祖高域之外，隊友拉約維奇（Dusan Lajovic）也因傷缺席，意味塞爾維亞將於台維斯盃中失去兩名主力球員，無疑對塞爾維亞隊的士氣造成重大打擊。

37歲的祖高域上周五(24日)在澳網與德國名將沙華列夫爭逐一盤後因腳傷退出4強賽，隨後透露他的左腿肌肉撕裂，讓人擔心他在本賽季的比賽狀態：「在第一盤比賽快結束時，我開始感到越來越痛。我想這對我來說太難承受，這個結局固然很不幸，但我已經努力了。」塞爾維亞隊隊長特洛伊基（Viktor Troicki）則強調儘管面臨挑戰，球隊的信心依然堅定：「我們沒有因祖高域退出而信心削弱，我們仍然會爭取勝利。丹麥隊有一位實力強勁的球員魯尼（Holger Rune），但我們的球員也很棒，我相信我的球隊。」