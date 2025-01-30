利物浦輸波照做大贏家　基艾沙上力幫到手

周四(30日)凌晨歐聯，利物浦收起大部份主力下，作客2比3不敵燕豪芬，不過「紅軍」照樣成為大贏家，仍然以首名身份晉級之外，一眾副選亦得到磨練機會，難得正選嘅費達歷高基艾沙表現搶鏡，或成利物浦秘密武器。

兩隊上半場鬥得燦爛，基艾沙28分鐘博到12碼，加普操刀為利物浦領先，燕豪芬35分鐘由約翰巴卡約高追平；5分鐘後基艾沙抽射被撲出，哈維艾利洛補中為利物浦再次領先。燕豪芬喺完半場前發力，沙巴利同列卡度柏比連入2球，助燕豪芬贏3比2。

利物浦雖然輸波，但次席巴塞隆拿亦都失分，「紅軍」得以首名出線，意大利國腳費達歷高基艾沙加盟後首次踢足90分鐘，傳聞冬季離隊嘅佢賽後表示：「多謝教練畀機會我踢足全場，我好想證明自己，今場非常重要，我仍然可以進步，我想留隊挑戰自己，準備下一個機會。」

利物浦領隊施洛亦表示：「好多球員今季都冇太多上陣機會，能夠保持90分鐘競爭力好重要，基艾沙到完場之前仍然作出衝刺，做好佢嘅工作，我覺得好正面。」利物浦依家仍然喺英超、歐聯、英足盃同英聯盃4條戰線作出，基艾沙唔愁冇落場機會。