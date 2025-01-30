SGA轟52分都冇用　居里重拾身手領勇士反勝雷霆

勇士周四（30日）「背靠背」主場迎戰西岸群龍之首的雷霆，儘管今場雷霆少主「SGA」阿歷山大如入無人之境狂轟52分，但勇士克服上半場14分落後，憑當家球星史堤芬居里在下半場覺醒，以無解三分彈強行扭轉戰局，「咖喱仔」全場貢獻21分，韋堅斯亦攻入27分，最終勇士以116：109反勝對手，走出連敗頹勢收穫二連勝。

阿歷山大僅用兩節時間造出14射9中，攻入31分創個人半場得分新高，半場率領雷霆以58：48領先。史堤芬居里近幾場手感欠佳，加上前一場因膝蓋問題進入輪休，今仗面對雷霆上半場僅取得4分，不過下半場突然迎來爆發，趁對手進攻端「hang機」，接連打出小高潮，第3節雙方戰成84：84平手。「咖喱仔」在呈拉鋸的決勝節再顯神通，連轟2記三分帶隊打出9：2攻勢反先比數，聯手韋堅斯發起猛攻，更有佩頓二世（Gary Payton II）單手隔扣對方中鋒，勇士就此確立領先地位到完場，終場以116：109贏得比賽。

史堤芬居里此戰後生涯得分累積至24515分，正式超過傳奇射手雷阿倫的24505分，升上NBA歷史得分榜第27位。至於阿歷山大今場累積29次起手命中16球，其中三分波6射2中，加上罰球21中18，取得52分3籃板4助攻。阿歷山大今季二度轟入50+，成NBA目前首位多次取得50+的球員，此外有8人取得1次50+，包括「字母哥」安迪杜甘普、祖傑、雲班耶馬等球星。