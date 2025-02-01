艾殊利高爾：般茅防守穩健　無懼紅軍來犯

般尼茅夫及利物浦進入今輪英超前是其中兩支狀態最好的球隊，無獨有偶在近5場聯賽3勝2和保持不敗。

般尼茅夫上仗以5:0大勝爭前4的對手諾定咸森林，也終結了該支中部球隊9場不敗的紀錄。

到目前為止，般尼茅夫今季的表現確實令人驚嘆，目前排名第7，僅比聯賽前3名少4分。當中他們的不失球場數在聯賽排名第4，證明近季簽下的年輕防守球員米路斯卻基斯、甸恩胡積臣及薩巴尼爾等有多出色。

穩固的防守也是他們賴以建立的基礎。儘管他們在聯賽中排名第7，但在控球率上卻排名第 15，正正顯示了其戰術特色，防守上負隅頑抗，並希望透過像安東尼施美安這樣出色的球員，以及今季大爆發的祖斯甸古華特來給予對手致命的反擊。

祖斯甸古華特這位荷蘭球員今季已經攻入11球，並有4次助攻，其中包括兩次帽子戲法，更重要的是他在過去3場比賽中，參與了7個入波，這意味着他的荷蘭同鄉華基爾雲迪積克，面對他時需打醒十二分精神。

由於利物浦在今屆歐聯已提前晉級16強，因此周中讓不少主力球員輪休得以恢復體力。這支默西塞德郡球隊依然勢頭強勁，過去18場聯賽保持不敗，入球最多兼且失球最少。對於新教頭施洛來說，這是一個非常出色的開局，其中穆罕默德沙拿可謂功不可沒。

這位翼鋒是聯賽中入球和助攻最多的球員，並在上周末超越亨利並僅次於阿古路，成為英超史上入波最多的非英籍球員。他將渴望延續這種勢頭，並追趕阿古路，在對般尼茅夫的11場比賽中，他參與了11個入球，而且只曾1次不敵對手，所以很有可能在這場比賽中再次入球。

考慮到般尼茅夫坐鎮主場，而且目前的狀態火熱，這對利物浦來說確實是一場艱難的比賽。由於紅軍同樣在作客保持不敗，我認為他們不可能落敗，所以我認為這場比賽最終將握手言和。