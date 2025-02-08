馬德里打吡　馬體會硬淨受讓值博

西甲「馬德里打吡」皇家馬德里主場硬撼馬德里體育會，今場榜首之戰對於雙方爭標有極大影響，特別係第2位馬體會唔可以輸波，否則一旦被對手拋開，餘下賽事要反超前就非常困難。以波論波，兩軍實力旗鼓相當，近7次對賽法定時間，馬體會獲得1勝6和，往績稍為佔優，加上「新雙箭」狀態大勇，馬體會受讓捧讓球客勝（+1）。（Now 632周日凌晨4時直播）

「一哥」皇馬上輪聯賽大熱倒灶，0比1不敵護級分子愛斯賓奴，現時僅領先馬體會1分，上場西班牙盃對另一支弱隊雷加利斯，都要踢到補時先至攻入致勝1球，險勝3比2，可見「銀河艦隊」近期狀態走下坡。最大鑊係皇馬傷兵問題有所惡化，早前傷愈嘅後衞阿拉巴再次受傷，加上另一位中堅魯迪格都傷埋，今仗將會由防中曹亞文尼客串中堅，拍住小將魯爾阿辛斯奧，實在唔穩陣，相信教練安察洛堤會採用保守戰術，要求中前場球員幫手協防，減輕防線壓力，但難免會削弱攻力。

另邊廂，馬德里體育會贏波就可以升上榜首，爭勝決心一定強，球隊狀態出色，各項賽事近5場取得4勝1和，包括歐聯擊敗德甲勁旅利華古遜，單計西甲近4場聯賽作客贏3場。馬體會由施蒙尼執教之下，唔只保持穩健防守，進攻方面亦有提升，皆因今季簽入新雙箭阿歷山大索洛夫，祖利安艾華利斯之後，鋒線實力大增，2人今季聯賽合共入14球，加上老將基沙文都有8球進帳，攻力有保證。

皇馬後防人腳不整，更難抵擋呢個進攻組合，加上近7次對賽法定時間，馬體會獲得1勝6和，往績稍為佔優，馬體會有力坐和望贏。

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