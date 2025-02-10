傑運選舉即日起公眾投票　女子「星中之星」有惡鬥

「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓去年奪得「星中之星」獎項。

「2024年度香港傑出運動員選舉」周一（10日）公布侯選運動員名單 ，公眾即日起至3月9日可參與網上投票，選出心目中的傑出運動員。

香港隊於巴黎奧運迎來史上最佳成績，張家朗於男子花劍成功衞冕，他再次被總會提名，並會競逐最佳運動隊伍，這位「劍神」是男子「星中之星」的大熱人選；「微笑劍后」江旻憓首奪女子重劍金牌，將是最後一次以運動員身份爭逐獎項，她與女飛魚何詩蓓都是女子「星中之星」的熱門得主，何詩蓓在巴黎奧運上獲得了女子100米及200米自由泳奪得2面銅牌。這亦是港隊首次連續兩屆奧運摘金，更是首次於同屆奧運取得多於一面金牌。

港協暨奧委會將於2月22日於沙田新城市廣場舉行關於傑出運動員選舉的展覽及投票宣傳活動，屆時部份候選運動員將到場與市民見面，呼籲公眾踴躍投票。

本屆傑出運動員選舉設有四個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、 「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合」，選舉結果將於2025年4月17日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮上揭曉。

持有有效香港身份證人士，即日起至3 月9日可透過「國泰2024年度香港傑出運動員選 舉」網頁參加公眾投票（每人限投票一次）。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎（推廣生意的競賽牌照號碼：059630、059631 （只適用於抽獎）），有機會贏取總值超過港幣12萬元的豐富獎品。

2024 年度香港傑出運動員選舉公眾投票選舉項目：

1. 香港傑出男運動員

2. 香港傑出女運動員

3. 香港最佳運動隊伍

4. 香港最佳運動組合

投票日期：2025年2月10日至3月9日

頒獎典禮：2025年4月17日

抽獎結果公布日期：2025年4月28日