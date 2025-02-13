精英籃球賽8強　英華尾節落後9分反勝北協

全港學界精英籃球比賽周四（13日）上演8強，衞冕的英華書院與同一主帥朱耀明領軍的北角協同中學大鬥法，英華第4節仍落後9分，最終以38：36險勝，闖進啟德體藝館舉行的4強賽，3月15日將與張振興伉儷書院爭入決賽。英華勝出這場「兄弟對決」，隊長蔡浩東心情既興奮亦難過：「我哭，不是因為贏得辛苦，而是他們都是我的兄弟，但兩隊只得一隊入啟德……」

英華和北協主教練同為朱耀明，故這位學界名帥今場避席，只在看台觀戰。英華開局不順，落後2：7，北協憑劉子健轟兩記三分球，領先12：9。北協外圍手感不俗，曾政杰轟入三分波，助球隊領先15：11，英華憑上屆MVP蔡浩東連取4分，追平15：15。兩隊激烈拉鋸，北協劉子健再投進「三分彈」，英華幸有林韋濼「answer 3」，完半場反超前至22：20。

易籃後，北協繼續外圍發炮，尹世民轟兩球三分單節取9分，劉子健亦有3分進帳，相反英華全節僅得3分，落後至25：32。決勝節，北協再有曾政杰剷籃得手，帶領球隊領先多達9分。比賽剩餘6分45秒，英華暫停後眾師兄弟「歸位」，林韋濼、靳弘毅、鄧正琛各入兩分，蔡浩東弧頂命中三分球，強攻9：0追平至34：34。北協陣腳大亂，24秒違例之後尾段更出現關鍵失誤，錯失超前機會。士氣如虹的英華最終以38：36險勝，晉級4強。數據方面，英華靳弘毅、龍鑫各轟8分，蔡浩東交出7分4助攻3偷球，北協劉子健轟全場最高12分，尹世民和曾政杰分別取9和7分。

完賽一刻，北協球員失望得跌坐在場上，主力劉子健、曾政杰等哭成淚人。這場「兄弟對決」，只得一隊打入啟德，英華隊長蔡浩東哭着走來與劉子健緊緊相擁，後者不忘鼓勵對方「加油」。「阿東」賽後說：「北協和我們一起訓練3年，知道抽籤結果一刻，大家都不想對大家，因為我們已當大家是不同學校的『兄弟』。8強兩隊有一隊進不到啟德，覺得有點對不住他們。」

今場兩隊各不相讓，幾乎鬥到最後一刻才分勝負，「阿東」表示屬意料之內：「因為兩隊風格相似，對手側翼很強，加上雙方都熟悉對方打法，賽前已知道會相當難打。」南華日前在總決賽第4節落後20分下反勝永倫捧走冠軍，尾段拚至雙腳抽筋的「阿東」直言受到鼓舞：「第4節開波前我們都說，要像南華一樣一球球追上來，只要守好每一球，氣勢就會回到我們這邊，好開心之後大家愈打愈好，最後贏得比賽。」

英華4強迎來張振興伉儷書院，後者以48：26擊敗漢華中學晉級。「阿東」笑說相當期待：「好期待在啟德國際場地比賽，希望到時有更多觀眾入場，我們會努力打場好波。」

全港學界精英籃球比賽8強戰果：

女子組

英華女學校 40：43 中華基督教青年會中學

漢華中學 43：67 裘錦秋中學（葵涌）

協恩中學 69：8 九龍真光中學

拔萃女書院 46：35 浸信會永隆中學

男子組

英華書院 38：36 北角協同中學

漢華中學 26：48 張振興伉儷書院

寶覺中學 50：48 裘錦秋中學（葵涌）

滙基書院（大坑東） 25：60 拔萃男書院