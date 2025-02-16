與WADA達成和解　「世一」仙拿遭禁賽3個月

世界反興奮劑機構（WADA）周六（15日）宣布，與網球「世一」仙拿達成和解協議，該名意大利好手將被禁賽3個月，但仍能趕及在5月25日舉行的法國網球公開賽復出。

仙拿去年3月兩度被驗出對禁藥Clostobol呈陽性，縱使仙拿成功證明他的醫生與他手上的割傷時使用藥物有交叉感染，國際誠信機構（ITIA）亦未有處罰仙拿，但WADA其後選擇上訴，要求至少1年的禁賽令，聽證會原定在4月16及17日以閉門形式舉行。

直到是日，WADA發出聲明表示已與仙拿達成和解協議，這位「世一」將被禁賽3個月：「WADA接受仙拿的解釋，認為這名意大利球手無意作弊，但根據守則，運動員要為隨行人員的疏忽負責，因此停賽3個月是合適的處分。」

仙拿其後亦發聲明，稱願意為事件負責：「這單案件已困擾我接近1年，我明白WADA嚴厲的規則，是為了我心愛的網球運動，因此我決定接受停賽3個月的和解協議，為團隊承擔責任。」

此外，禁賽期在2月9日至5月4日期間生效，所以仙拿可趕及在5月25日舉行的法網復出，但期間仍會缺席邁亞密公開賽、蒙地卡羅大師賽、馬德里公開賽及印第安泉公開賽等大賽。