曼聯噩耗　迪亞路重傷或提早收咧

阿密特迪亞路今季為曼聯上陣36場射入9球及7次助攻。(Getty Images)

今季成績欠佳嘅曼聯再遭受重大打擊，鋒線主將阿密特迪亞路近日操練期間，不幸整傷足踝，呢位22歲科特迪瓦國腳承認將缺陣一段日子，英國傳媒估計佢需要長抖3個月，甚至緣盡今季餘下賽事。

阿密特迪亞路透過社交網宣布受傷消息：「現時球季關鍵時期，卻要公布一件令人非常失望嘅事情，好不幸我因為受傷，將缺陣一段時間，當我復出嘅時候，一定會變得更強。」根據英國《每日郵報》爆料，阿密特迪亞路起碼要休息3個月，「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)指佢可能今季都無法上陣。

阿密特迪亞路今季演出大勇，為曼聯各項賽事上陣36場，創造16個入波，包括射入9球及7次助攻，隊內僅次於創造21球嘅般奴費南迪斯。此外，迪亞路今季有6個英超入球，屬於隊內最多聯賽入波嘅球員，佢長期缺陣之下，勢必嚴重削弱紅魔鬼攻力。

曼聯傷兵問題不斷惡化，除咗勞基梳爾、美臣蒙特、莊尼伊雲斯長期養傷之外，利辛度馬天尼斯、明奈、曼紐爾烏加迪近日亦先後受傷，加上阿密特迪亞路長抖，球隊想改善成績更加難。