馬會支持浪琴香港國際馬術盛典　圓滿落幕

首度來港的浪琴香港國際馬術盛典，今日(16/2) 圓滿落幕，世界級馬術比賽、馬術表演一一在港上演。作為盛典的創始合作夥伴，馬會充分運用相關的專業知識和經驗，為活動提供馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。

是次盛典亦為大灣區及內地城市的馬術愛好者和運動員，提供一個與國際聯繫的機會。馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡，代表中國香港參加部分賽事，與國際好手同場較技，其中林立信更於大獎賽(Longines Stakes)勇奪季軍。

馬會一直致力推動馬術運動發展，同場設馬會馬術場地障礙賽(HKJC National Class)，讓一眾馬會青少年馬術隊成員有機會在同一場地作賽，親身感受世界級比賽。

文體旅局局長羅淑佩，於今日閉幕日亦有進場，並與馬會主席及中國香港馬術總會會長利子厚、馬會行政總裁應家柏、中國香港馬術總會行政總監兼秘書長Masami Toda，以及馬會馬術事務主管龐雅雯，與一眾馬會馬術隊及青少年馬術隊成員見面、打打氣。

林立信對於今次人生第二次參加五星級國際馬術賽成績不俗表示高興：「很開心回到香港這個家比賽，我十分享受整個過程，能夠跟其他國際騎手較勁，不但學習良多，更充滿樂趣。特別感謝馬會對我多年來的支持，讓我可以無憂地追逐馬術的夢。」

賴楨敏亦感謝馬會的全力支持：「作為運動員，能夠參加今次的馬術大賽對我力求進步很重要，馬會的支持令我可以不斷追求更高層次的馬術境界，我亦希望透過今次活動能令年輕人對馬術感興趣。」黎嘉怡亦相信，馬會贊助的「香港賽馬會Live Zone」讓更多市民認識馬術運動。

另外，馬會贊助場內的互動攤位，設模擬騎馬機，讓參加者體驗策騎；其中的騎手分享會，有馬會馬術隊成員蕭頴塋和何苑欣，分享於杭州亞運盛裝舞步項目赢得獎牌的點滴，鼓勵年輕人。

盛典中的樂韻騎乘馬術表演，由「馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）的六匹退役馬匹參與。

同時，馬會為慶祝成立140週年，將開展一系列青年藝術社區活動，結合藝術、創意，以及以畫馬聞名的中國藝術家徐悲鴻的藝術文化底蘊。盛典開幕當天，馬會主席利子厚參與由藝術家馬興文帶領的藝術活動，與30名小學生一同為小型馬雕塑上色；未來數月相關活動將推展至全港學校，鼓勵年輕人創作自己的藝術作品。