皇馬威脅退出西甲　德意法歡迎加盟

歐洲球壇醞釀大地震，根據西班牙《每日體育報》爆料，皇家馬德里管理層不滿屢遭球證針對，開始研究退出西甲，參加其他國家聯賽嘅可能性，盛傳德甲、意甲、法甲有意拉攏皇馬加盟，提升聯賽商業價值。

皇馬會方對西甲球證執嘅「怨恨」已積累多時，早前指控裁判系統「舞弊」，長期針對皇馬嘅判決達到「操控比賽」同「假波」程度。據統計「銀河艦隊」曾32次被VAR判入球無效，冠絕西甲各球隊，今季有6次被吹罰12碼，屬於第4多，包括2月初「馬德里打吡」被判罰爭議性12碼，導致僅打和馬體會1比1。

皇馬上場西甲對奧沙辛拿，中場祖迪比寧咸被指爆粗辱罵球證，而食紅牌出場，教練安察洛堤指呢位英格蘭國腳只係發洩自己，球證因唔識英文而理解錯誤，屬於誤判。呢張紅牌成為導火線，令皇馬高層忍無可忍，準備退出西甲。

大量皇馬球迷支持「脫西」，但「銀河艦隊」要實現「轉會」並非易事，必須「過三關」，要獲得國際足協、歐洲足協批准，以及得到想加入嘅聯賽接納。《每日體育報》指皇馬一旦轉投其他聯賽，最大機會去德甲、意甲、法甲，呢3大聯賽一直想提升球壇地位，同英超及西甲競爭，相信會歡迎皇馬加盟，但估計國際足協、歐洲足協為維護西甲利益，應該唔會批准。

事實上，以往不時傳出有球會想轉聯賽，包括蘇超雙雄些路迪、格拉斯哥流浪想加入英超，巴塞隆拿因為政治原因，想轉戰法甲，但最後都不了了之。今次爆出皇馬想「脫西」，可能係會方向西甲賽會及球證一種施壓手段，成事機會唔大。