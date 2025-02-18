羅拔佬入波　巴塞隆拿4連勝升上榜首

周二(18日)凌晨西甲，巴塞隆拿憑羅拔利雲度夫斯基射入12碼，主場以1比0擊敗華歷簡奴，取得聯賽4連勝，暫時憑較佳對賽成績，力壓同分嘅皇家馬德里，升上榜首之位。

由於皇馬、馬體會今輪聯賽都和波失分，巴塞隆拿今仗勝出就可以做一哥，但對住異軍突起嘅華歷簡奴，並佔唔到太優勢。踢到28分鐘，巴塞中堅恩尼高馬天尼斯喺禁區內遭對手拉跌，球證睇完VAR後判罰12碼，羅拔利雲度夫斯基主射入網。

呢位36歲老將連續4場聯賽上陣入波，今季西甲已有20球進帳排射手榜第1位，領先第2位基利安麥巴比3球，據悉巴塞會方準備同呢位波蘭國腳續約至2027年。

巴塞隆拿今場可以贏波，都要多等球證「幫手」，華歷簡奴曾經射門入網，但因為越位食詐胡。臨完上半場出現爭議性一幕，華歷簡奴中場柏夫施斯喺禁區內被巴塞中堅古巴斯拉跌，但球證冇吹罰12碼，VAR亦冇介入，引起輿論質疑球證執法尺度唔公平。

巴塞隆拿贏波後，同皇馬都係51分，雙方首循環交鋒，巴塞大勝4比0，暫時憑較佳對賽成績排榜首，馬體會落後1分位居第3位。