意甲災難！祖雲達斯加時出局　16強輸剩國米

意甲球隊慘歷歐聯大災難！繼AC米蘭同阿特蘭大後，祖雲達斯喺周四(20日)附加賽次回合，作客1比3不敵燕豪芬，兩回合合計輸3比4出局。今屆意甲5支歐聯代表，依家只剩國際米蘭一隊晉級16強。

祖雲達斯首回合贏2比1，今場作客諗住穩守優勢，半場踢成0比0。換邊後戰情突然激烈，燕豪芬53分鐘由老將比列錫入波，祖記10分鐘後靠添莫菲韋亞追平；燕豪芬未放棄，沙巴利74分鐘建功，總比數追平2比2，令賽事進入加時‧

燕豪芬愈戰愈戰，加時8分鐘由法拿明高接應約翰巴卡約高傳中近門射入，祖記最後反撲有杜辛華荷域射中柱，最終兩回合約輸3比4飲恨。祖雲達斯教練莫達表示：「我哋知燕豪芬會進攻，但我哋做唔到應該做嘅事，想喺歐聯競逐，我哋需要改善。球員已盡努力，但成場就係唔夠對手出色，燕豪芬值得晉級。」

意甲今屆有5支球隊出戰歐聯，但博洛尼亞喺聯賽階段已出局，附加賽再有AC米蘭、阿特蘭大同祖雲達斯接連「畢業」，16強只剩國際米蘭，係自2014/15球季後，首次出現歐聯16強只得1支意甲球隊嘅「慘況」。