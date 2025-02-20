咸美頓駕法拉利新戰車亮相　揚言劍指8冠王

今季轉投法拉利的英國F1巨星咸美頓，周三（19日）在意大利為新戰車SF-25「剪綵」作首次公開測試，他揚言希望這部「新拍檔」可以帶領他第8次贏得車手總冠軍。

咸美頓結束F1在英國舉行的75周年慶典之後，即與隊友勒卡歷飛返意大利為新戰車揭幕作準備，他們分別駕駛新戰車SF-25在賽道上進行初步測試，吸引大批車迷圍觀。

咸美頓接受訪問時表示，對這部新戰車「真的不能說太多」，但「令我感覺很好的戰車」，這位前平治車手補充:「由我看到這裡的熱情，我覺得一切都是同在屋簷下，這車隊絕對是擁有取勝的元素。但我們仍然繼續努力，還有很多改善的地方。」

40歲的咸美頓在過去幾星期，已先後駕駛過法拉利的2023及2024戰車作測試，而2025年戰車將再作測試後便運送至巴林，為下周的F1季前測試作準備。「我們正在準備一切，當我們開始第一場比賽時，希望不要在前六個月就要調整，所以我們用了很大的力量，將所有可行的提升。」

法拉利上季在車隊排名以14分落後於冠軍的麥拿倫，他們期望今年可以重奪昔日輝煌，而咸美頓與勒卡歷都期望可以為法拉利自2007年後首奪車手總冠軍。今季F1將3月14至16日在澳洲墨爾本揭幕。