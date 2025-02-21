艾殊利高爾：莫耶斯為拖肥施「魔」法

愛華頓賽前竟在積分榜領先曼聯，前紅魔領隊莫耶斯希望自己執教的拖肥能保持這個良好勢頭，以進一步擴大與舊東家的距離。

約1個月前，當莫耶斯第2度執起這支默西塞德郡球會的教鞭時，愛華頓僅排名第16位，距離降班區只差1分。在此之後，他把愛華頓打造成全英超狀態最好的球隊之一，近6場聯賽取得4勝，並獲得寶貴的13分，讓拖肥球迷不用再擔心球隊會有降班的危機，並圓滿完成他們在葛迪遜公園球場的最後1季。

儘管愛華頓防守穩固，在聯賽零封對手的場數乃英超第3多，兼失球數第5少，但在莫耶斯回歸之前，拖肥的進攻慘不忍睹。他上場後成功扭轉了局面，尤其是前鋒比圖比東卡的表現突飛猛進。這位中鋒重生，結束了自10月份以來的聯賽入球荒，並在近3場聯賽入4球。

我相信另一邊廂的曼聯願意為獲得一名高效前鋒而付出任何代價。今季他們已經有10場聯賽未能入波，而在近10場聯賽更加可憐，上半場只入過1球。

對於這樣差劣的近況，我也毫不奇怪。曼聯因入球能力不足而苦苦掙扎的情況，已維持了一整個球季，現時只有愛華頓和3支處於降班區的球隊的入球數字比紅魔少。考慮到他們過住在中鋒位置上的輝煌歷史，現在所處的境地是極其令人擔憂。

此外，他們一直受到主力傷病的問題困擾，而且情況越來越糟糕，阿密迪亞路似乎將提早收咧，而明奈也要養傷8個星期。這兩位年輕球員可說是新領隊魯賓艾摩廉上任以來，曼聯黑暗時期的少數亮點，缺少了他們二人將令紅魔季尾的任務變得更加艱鉅。

在這個對碰中，幸運之神近年似乎眷顧曼聯。近5次聯賽交手愛華頓全輸，其中4場更零入球，但葛迪遜公園球場的早場威力特別強勁，今季我們已經三番四次見證曼聯未能把握機會，繼而被懲罰，所以我看好拖肥糖能令曼聯落筆打三更，並延續最近良好取勝。