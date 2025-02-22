曼聯未踢先投降　艾摩廉承認教波唔及莫耶斯

曼聯同愛華頓將於周六(22日)晚英超交鋒，兩隊都係季中換帥，但效果大不同，紅魔鬼繼續沉淪，反觀「拖肥糖」愈戰愈勇。曼聯領隊魯賓艾摩廉跪低，承認自己教波唔及對方主帥莫耶斯，此番言論可能進一步打擊球隊士氣，曼聯隨時又輸1場。

魯賓艾摩廉上年11月接手執教曼聯以來，踢14場聯賽僅4勝2和8負，近4場英超輸3場。至於莫耶斯今年1月回巢執教愛華頓後，6場聯賽取得4勝1和1負，近5場更加贏4場，由護級份子變成現時排第14位，高過曼聯1位。

賽前魯賓艾摩廉被傳媒問到，點解兩隊換領隊後，成績卻有天壤之別，佢坦白話：「原因好簡單，就係莫耶斯嘅工作做得好過我，佢幫助愛華頓重回正軌方面，做得非常出色，獲得外界讚賞，球員表現自然愈來愈有信心，反而我哋成日聽到成績差嘅噪音，好影響心理。」

此外，艾摩廉透露原本想等今季結束後，先至接手執教曼聯，因為可以更完善重建球隊，但基於各種原因，焗住臨急擔任曼聯主帥，季中重建球隊比較困難。

至於莫耶斯2013年接替退休嘅費格遜，擔任曼聯領隊，但未夠一季被炒，佢脫「魔」後獲得重生。根據統計，莫耶斯離開曼聯後，執教其他英超球隊，踢242場聯賽累計獲得303分，同期之中排第8位，多分過2位名帥雲格同干地。早已有輿論指曼聯會方當年冇畀佢足夠時間改造球隊，莫耶斯今場倒戈，如果擊敗曼聯，肯定令紅魔鬼管理層更難堪。