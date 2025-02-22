李斯特城慘吞4蛋　創百年恥辱紀錄

周六(22日)凌晨英超，李斯特城主場以0比4大敗於賓福特腳下，唔只進一步加劇降班危機，更加成為英格蘭頂級聯賽史上，首支單季聯賽主場6連敗兼冇波入嘅球隊，以「狐狸兵團」頹勢，恐怕好大機會降班。

李斯特城急需要搶分護級，但面對賓福特，卻顯得毫無招架之力，開賽17分鐘就失守，尤尼韋沙入波為賓福特打開紀錄，跟住麥比奧莫、基斯甸洛加特各建一功，上半場已經領先3球。邊換之後，賓福特繼續控制大局，臨完場前由後備上陣嘅中場法比奧卡華路埋齋，贈李斯特城慘吞4蛋。

李斯特城球迷非常不滿「狐狸兵團」，比賽過程中向球隊發出噓聲，唔少人上半場結束時已開始離場，賽後射手占美華迪認衰：「每個人都有權發表意見，球迷都只係表達緊意見，我哋今場太容易失波，亦未能克服逆境，的確表現唔好。」李斯特城領隊雲尼斯達萊表示，球隊表現同賓福特相差太遠，但即使大敗亦唔可以失去信心。

李斯特城現時排英超尾二，落後尾四狼隊2分，兼踢多1場，護級形勢唔樂觀，至於賓福特首次取得頂級聯賽作客4連勝。