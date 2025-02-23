多蒙特狂派6蛋　古拉斯「大四喜」追平2位神鋒紀錄

古拉斯今季各項賽事上陣31場入23球。(Getty Images)

周日(23日)凌晨德甲出現懸殊賽果，多蒙特主場以6比0大勝柏林聯，古拉斯射入4球，成為繼奧巴美揚、艾寧夏蘭特之後，史上第3位德甲食「大四喜」嘅多蒙特球員。據悉「蜜蜂兵團」一旦未能取得下屆歐聯入場券，大部分球員需要減薪，難怪搏晒老命。

多蒙特上周中打入歐聯16後，球隊氣勢強勁，今仗開賽25分鐘打開紀錄，拉亞臣遠射，柏林聯中堅迪奧高列迪想解圍，反而擺烏龍。之後成為古拉斯表演時間，40分鐘近門頂入成2比0。換邊之後，古拉斯再入3球，加上麥斯比亞頭槌破網，贈柏林聯6蛋。

主角古拉斯今季各項賽事上陣31場入23球，其中近9次披甲有10球進帳，呢位28歲畿內亞國腳上年夏天由史特加轉投多蒙特，轉會費僅1,800萬歐元(約1.46億港元)，名副其實係蔗渣價錢，踢出燒鵝味道。

多蒙特贏波後排第10位，落後第4位弗賴堡7分，德國傳媒指「蜜蜂兵團」大部分球員合約列明，如果球隊未能取得歐聯參賽資格，需要減人工，一旦盡緣所有歐洲賽，更加要減薪達20%，球員餘下聯賽一定搏到盡搶分。