國米失分折將　入波功臣受傷或缺陣歐聯

周日(2日)凌晨意甲榜首大戰，「一哥」國際米蘭踢到比賽末段，被拿玻里逼和1比1失分之餘，仲有入波功臣費達歷高迪馬高及中場大腦查漢奴古受傷，可能缺陣周四(6日)凌晨歐聯16強首回合作客飛燕諾，可以話係受雙重打擊。

國際米蘭反客為主，並於22分鐘打開紀錄，左翼衞費達歷高迪馬高離門近30碼主射罰球直飛入網，集力度同角度於一於身，拿玻里門將阿歷斯美列特幾乎毫無反應。拿玻里落後之下傾力反擊，創造大量攻勢，包括盧卡古射門貼柱出界。

國際米蘭捱打之下，踢到51分鐘更迎來噩耗，費達歷高迪馬高、查漢奴古一齊受傷退下火線，拿玻里更加肆無忌憚搶攻，下半場多達12次射門，最終喺87分鐘由後備上陣嘅菲臘標寧門前「執雞」補射入網扳平1比1。國米下半場冇射門，可以執番1分已經算好彩，並繼續領先第2位拿玻里1分。

國米教練施蒙尼恩沙基現時最頭痛係傷兵問題惡化，原本已有門將恩尼森馬、後衞卡路士奧古士圖、達美安、薩利域斯基養傷，現時加埋費達歷高迪馬高、查漢奴古，令「十字兵」增至6人，左右二閘成為重災區，勢必嚴重影響「細恩」慣用嘅352陣式部署，令下場歐聯面臨危機。