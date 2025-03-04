格蘭披治大獎賽啟德館開戰　威廉斯被OUT

世界格蘭披治桌球大獎賽周二（4日）在啟德體藝館揭開戰幔，其中早場焦點大戰即由兩位前世界冠軍火併，結果冰咸以局數4比2力挫「金左手」威廉斯，晉級16強。

早場焦點落在世界排名第23位的冰咸，大戰世界第5兼擁有3屆世界冠軍的威爾斯名將威廉斯，雙方頭4局打成局2比2平手，到第5局一直僵持不下，直到後半段，威廉斯未能打入黃波，並讓冰咸則成功高難度Dup入粉紅波，領先局數3比2，冰咸第6局再打出1Cue65度鎖定勝局，贏局4比2晉級。

至於世界排名第10位的中國球手張安達，硬撼第25位的利素禾斯基，雖然張安達開局表現略為慢熱，一度落後局數0比2，但他其後急起直追，第3局以1Cue112度追回1局，第4局再打出1Cue69度清枱，追平局數2比2。可惜張安達第5局未能清枱，放虎歸山，利素禾斯基頂住壓力打入「黑柴」再度領先後，第6局再下一城以局數4比2勝出。

今屆世界格蘭披治桌球大獎賽首度在英國以外地區舉辦，更特別落戶新開幕的啟德體藝館，首圈勝出的冰咸賽後對新場館讚不絕口，「去年曾被邀請前來，它看起來令人難以置信，今年有機會來這裡比賽，真的很期待，雖然只有2至3天歷史，但顯然這是一個很棒的場館，比賽條件也很好。」

冰咸回憶道：「這裡讓我想起（英國倫敦）溫布利體育館（Wembley Arena），有時會感覺這規模對『士碌架』賽事來說有點大，但確實很吸引不少觀眾，在幾千人面前比賽的感覺也不錯！雖然今天可能因為比賽剛開始觀眾不多，但當打出好球同樣會得到稱讚，我很期待下一場比賽。」他又笑稱除了去洗手間需要走很長一段路之外，場館的燈光和溫度等一切都很完美。至於今次賽事目標，冰咸期待能突破130度或以上，並繼續贏下比賽。

英格蘭球手利素禾斯基表示：「賽前曾參加過在這裡舉辦的表演賽，感覺很好，這裡值得舉辦更多大型賽事」，他續說：「今場很幸運贏得第5局，最後一局即使打得相對比較謹慎，但也順利贏下比賽，希望能保持勢頭再接再厲。」