學界精英足球　聖若瑟男拔闖入決賽

「全港學界精英足球比賽」周二（4日）假啟德青年運動場上演兩場4強大戰，最終以3比1反勝法國國際學校的聖若瑟書院，及2以0比淘汰南島中學的拔萃男書院，成功殺入冠軍戰，4隊將於周六（8日）假啟德青年運動場再度會師，力爭冠、亞、季軍殊榮。

聖若瑟書院派出張青雲、蕭政及李宗恒3名港超兵擔正；法國國際學校方面，亦有冠忠南區小將莊晉出任正選。

11分鐘，莊晉左路射遠柱得手，為法國國際學校先開記錄。31分鐘，張堯軒禁區內破網，將比數扳平。38分鐘，劉宇浩於12碼點位置起射，中內柱彈入，聖若瑟反超2比1。臨完場前，鄭柏喬為聖若瑟埋齋，最終聖若瑟書院以3比1反勝法國國際學校。

東方小將蕭政今場為聖若瑟書院擔正，主帥朱兆基表示賽前已與球會協調：「之前學界同球會比賽日期有衝撞，所以一直都夾唔到個時間畀佢出場，今日佢冇球會比賽，所以同佢球會共識之下，蕭政可以及時挺身，填補番停賽嘅隊長李澤淳。」「朱基」又指今屆人腳穩定充足，有信心聖若瑟可以捧走冠軍獎盃。相隔1屆殺入決賽，張堯軒直言劍指今屆冠軍：「今場球隊上下一條心，整體踢得幾好，之前都踢開蒲崗村或者石硤尾，轉咗場嚟草地質素同埋設施都好好嘅啟德，我覺得特別興奮，目標一定想喺呢度攞冠軍。」

至於尾場，拔萃男書院派出效力標準流浪的黃韜霖、劉彥匡及理文的詹皓臻3名港超兵擔正；南島中學方面，亦有港會門將韋俊軒把守最後一關。

9分鐘，拔萃主動搶攻，陳丞臻左路推順後燙入，7分鐘後，張翺雲右路扭過對手，門前勁射破網，為男拔拉開領先優勢至2球。之後再無入球出現，最後衛冕冠軍拔萃男書院，以2比0擊敗南島中學。

就讀中六的劉彥匡（Alvin）最後一屆出戰精英賽，他表示在啟德應戰機會難得，感謝主帥馮凱文給予機會：「始終有部分隊友要兼顧文憑試，操練時間比往少，所以今日嘅表現我覺得係喜出望外，多謝『馮Sir』(馮凱文）畀機會我哋一班中六球員，希望同隊友好好享受最後一年精英賽。」

全港學界精英足球賽程

日期：8/3/2025（六）

地點：啟德青年運動場

12:00 法國國際學校VS 南島中學 (季軍戰)

14:30 聖若瑟書院 VS拔萃男書院（決賽）