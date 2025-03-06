高球名將體驗香港另一面　出戰LIV GOLF前淨化身心

「LIV Golf 2025 香港站」周五展開，參賽的一眾國際頂尖高球巨星相繼陸續抵港。數名國際頂尖高球手和LIV Golf人員日前在香港哥爾夫球會（球會）特意安排下參觀大埔慈山寺，親身體驗香港另一面。球手們更與家人一起參觀，將多樣性的香港分享給摯愛，共同留下美好的訪港回憶。

幾位來自不同國家地區的球手，包括德國的基瑪（Martin Kaymer）、波蘭的梅龍克（Adrian Meronk）、英國的白蘭特（Richard Bland）和丹麥的傑特魯普（Frederik Kjettrup）等，他們與家人參觀了寺內的佛殿、觀音聖像和佛教藝術博物館，並親身體驗了供水、轉法輪等活動，不但欣賞到獨特的宗教文化特色，還能淨化身心，感受不一樣的體驗。

基瑪去年在港比賽前也曾參觀過故宮博物館，之後與家人分享香港充滿文化特色的一面，今次更與太太同行。他們表示，本身對佛教文化很有興趣，參觀慈山寺是另一番新穎的體驗。他們又說，香港的迷人之處在於有不同面貌，幽靜的大自然和熱鬧的市區都只是30分鐘車程，每次來港都有不同的體驗，而且香港人十分友善，還有不同美食，也十分享受在粉嶺球場打球，來到香港有賓至如歸的感覺。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「今年好開心，因為見到很多球手都是第一次帶同家人來到香港參賽兼旅遊，這證明香港真的有很多吸引旅客的地方。希望這次除了帶給球手緊張刺激的賽事之外，也帶給他們的家人一個很愉快的旅程。我們希望可以透過參賽的球手，將香港這麼多精彩的文化、旅遊、歷史景點，宣傳給全世界的球迷和觀眾。」