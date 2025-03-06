「耆」迹門神！巴塞贏波全靠施捷斯尼

巴塞隆拿喺周四(6日)凌晨歐聯16強首回合，大部份時間10人應戰下，作客1比0擊敗賓菲加。波蘭門將施捷斯尼今場作出8次撲救成為贏波功臣，呢位34歲老將由上年退休復出，坐咗一大輪冷板再搶正選兼做歐聯英雄，夠晒戲劇性。

巴塞今場22分鐘就有古巴斯食紅牌，踢少個之下陷入劣勢，好在施捷斯尼面對狂攻力挽狂瀾，61分鐘更由拉芬夏比洛尼禁區邊轟入領先。賓菲加末段狂攻，施捷斯尼補時4分鐘勇救對方窩利狂抽，完成今場第8次撲救後，巴塞首回合終獲1比0小勝。

施捷斯尼上年已宣告掛靴，不過隨住達史特根重傷，巴塞就邀請佢「出山」，最初佢都係做後備，但自從1月底擔正後，2月份開始8場比賽有6場保持不失，今仗更成為巴塞自03/04球季後，喺歐聯單場零失球兼最多撲救門將。

有趣嘅係，歐洲足協今場將「最佳球員獎」畀咗中場柏迪，施捷斯尼賽後表示：「好開心贏波，不過16強只係踢咗一半，我哋要以專業態度去完成埋佢。雖然柏迪拎走最佳球員獎，但我覺得如果可以嘅話，佢應該分番一半畀我。」