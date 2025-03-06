錦織圭4年來首戰印第安韋爾斯網賽　激戰3盤過關

印第安韋爾斯網球大師賽，日本名將錦織圭4年來首戰這項ATP 1000分級別賽事，比賽途中戰至抽筋下，以盤數2：1險勝西班牙的Jaume Munar晉級。日本前球后大坂直美自1月澳洲受傷後在此賽事復出，惟首圈不敵哥倫比亞的Camila Osorio，無緣晉級。

世界排名曾高踞第4位的日本球手錦織圭今場與西班牙的Jaume Munar鬥得激烈，他在第3盤曾因腿部不適叫醫療暫停，其後他亦出現抽筋情況，最終力戰2小時57分鐘後，以6：2、5：7、7：6（3）拿下勝利。

35歲的錦織圭賽後表示：「我的身體使我掙扎了很久，差點就放棄比賽。第3盤抽筋得頗厲害，幸好我能調整過來，贏得勝利。」

1月澳網受傷的日本女將大坂直美則在此賽事復出，這位世界排名第56位的前球后以直落兩盤4：6、4：6意外不敵哥倫比亞的Camila Osorio，首圈止步。

大坂直美賽後表示失望：「這是我人生打過最差的比賽。嘩，真的很對不起來看比賽的人。有幾方面表現都未達自己水準，因為我最近都只能集中練發球，但在這個情況下，其實今天表現不算太差。」