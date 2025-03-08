「白旋風」韋德表演「手刀」　傅家俊：想多打幾局！

世界格蘭披治桌球大獎賽周六（8日）於4強賽開戰前舉行表演賽，連同明日表演賽、大會免費發放4000張門票予市民入場觀戰。香港桌球名將「神奇小子」傅家俊（Marco）是日首度於啟德體藝館主場亮相，更首次親眼看到「白旋風」韋德表演「手刀」，即使Marco以局數1比2反負，他賽後暢言「大家都玩得好開心，想在這裡再打多幾局！」

傅家俊在主場球迷助威下，首局度數領先對手，雖然一度失誤打入藍波被罰分，但仍以73度先下一城，至於韋德則在比賽途中「一時興起」演「手刀」擊球，令表演賽增添趣味。韋德在第2、第3局轉換「認真mood」，分別以73度及83度取勝，在3局2勝制下以2比1反勝傅家俊。

雖然並非今站賽事的參賽選手，不過傅家俊是日以表演賽嘉賓身份正式踏上嶄新的啟德賽場獻技，並與他的偶像韋德切磋，Marco賽後感謝球迷入場支持炒熱表演賽氣氛，又笑指「表演賽結束得太快，大家都玩得好開心，完場後仍想多打幾局！」大賽經驗豐富的傅家俊表示：「啟德體藝館與香港其他體育館不同，場地很大，具備舉辦桌球比賽的條件」，他希望未來有更多桌球比賽在香港舉行，亦期望日後自己能親自落場比賽。

回應賽事首日發生的「觀眾提早離場」風波，傅家俊稱事件造成的影響不大，重點是事後有所改善，又形容「與運動員一樣，經常會犯錯，最緊要是從錯誤中學習」，Marco續道：「今次在新場館舉辦大型賽事，是需要時間磨合，反而沒事發生才是不正常。賽事安排在往後幾日已經愈來愈順，所以大家要正面看待這件事，我相信未來賽事會愈辦愈好。」

傅家俊現世界排名第71位，被問及會否爭取「Top64」，Marco直言沒有太在意：「到我現在這個階段，已經不會再去計算排名和分數，反而會看重自己比賽時的心情，以放鬆的心態作賽才能有更好表現。」傅家俊將於下月出戰世界錦標賽外圍賽。