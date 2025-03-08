港超聯　傑志主場迎戰北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）頭場於旺角大球場上演，傑志主場迎戰北區。「藍鳥」由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會；北區方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防， 艾利安負責中場屏障，協助古杜拉和舒拉普攻堅，肯迪則不在大軍名單當中。（港台電視32、on.cc東網周六下午3時同步直播）

傑志正選：

25 泰利 [GK]

3 鐘樂安

4 鄧達思

10 馬查度

11 林樂勤

12 裵栽釪

17 費蘭度 [C]

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

北區正選：

1 龐焯熙[GK]

2 波比

3 基拿美

5 丹尼路

7 舒拉普

9 羅港威[C]

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

32 艾利安

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

2 羅梓駿

5 艾里奧

6 慈英

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

北區後備：

16 張桂華[GK]

19 湯振雄[GK]

4 李俊霆

10 羅曉聰

12 吳栢希

18 戴子軒

28 班哲文

33 蕭世充

73 黃偉國

82 凌柏賢

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）頭場於旺角大球場上演，傑志主場迎戰北區。「藍鳥」剛在「足總盃」8強提早出局，面對榜尾的北區，當然希望重返勝軌。不過雙方今季兩次交手，同樣和氣收場，且看今次交鋒能否分出勝負！

傑志最近陷入小低潮，先在聯賽遭九龍城戲劇性逆轉，上場「足總盃」8強又在領先兩球下，被大埔鬥到加時反勝出局。主教練卡度素坦言連續兩場領先下落敗，絕對難以接受，今場對北區會謹慎應戰：「無錯依家爭標形勢唔太理想，嚟緊每場要贏晒之餘，仲要望前列對手失分。球員今場一定要更加專注，同埋保持侵略性，要控制住比賽節奏。」

「藍鳥」今季兩次面對北區，同樣只能賽和，惟卡度素卻認為今場並不能與之前比賽相提並論：「8月嗰場正值季初，係我哋聯賽第一場；第二場就係『菁英盃』，加上屬於國際賽期，缺少咗多名常規主力。」值得一提，上場傷出的費蘭度未有大礙，而韋頓腦震盪後雖然已復操，惟安全為因，今場繼續缺陣。至於陳俊樂、明加索夫則預計會在3至4周後復出。

上周輪空的北區，上場作客1比3不敵標準流浪後，聯賽已遭遇4連敗；今場更要面對前列分子傑志，惟隊長羅港威賽前卻未有懼色：「對手實力比我哋強，但我對球隊前場攻擊能力充滿信心，其實之前經常都係領先後，再畀人追番。只要防守夠集中，製造多啲反擊，同埋喺今場開到記錄先嘅話，絕對有力搶分。」

「港威」今季各項賽事上陣21場，暫時只攻入3球，比去季的5球少，他承認表現未符預期：「今季對我嚟講， 暫時覺得一般 。本身希望喺入球方面，可以超越上季，嚟緊呢9場聯賽，我會繼續努力，同時亦希望球隊可以擺脫榜尾位置。」陣容方面，何振廷因傷上陣成疑。