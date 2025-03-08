港超聯 正面交鋒！標準流浪火併東方
2025年03月08日 17:01
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港超聯：標準流浪 VS 東方
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場迎戰東方。流浪今場續由盧兆崎把關，林堂真、林遼太兩名東瀛兵鎮守後防，比迪高在中場派牌，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。東方則由米祖域、拿亞扼守中路，刑滿復出的巴杜姆，聯同首席射手巴科爾攜手攻堅，馬希偉、顧斌先列後備。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
標準流浪正選：
1 盧兆崎 [GK]
4 梁煒烽
5 林遼太
7 劉智樂 [C]
19 姚浩明
23 林堂真
32 李泳豪
40 伊巴謙
45 安沙
70 比迪高
77 雷仙奴
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
6 米祖域
7 巴科爾
9 巴杜姆
10 費利蒲薩
16 梁振邦 [C]
17 賓紀文
19 亞歷斯祖
22 梁冠聰
27 馬高斯
72 拿亞
標準流浪後備：
99 陳冠燊 [GK]
11 巴拉克
12 李呈
14 馬榕生
25 梁凱俊
37 張廣然
58 黃曉揚
93 嚴顥崑
97 任亨浚
東方後備：
26廖富源 [GK]
23 馬希偉
24 蕭頌楠
29 劉慶友
30 黃梓浩
35 林千裕
36 顧斌
42 楊棟棋
43 黃安游
44 柏拔
77 李俊霆
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場，與東方正面交鋒。流浪季中增援後，戰績明顯有改善，且看面對7日3戰的東方，能否成功搶分。
上仗以2比1擊敗理文，取得「冠忠巴士六十週年足總盃」4強席位的標準流浪，助教林嘉緯認為球隊踢法風格已日漸成形，今場面對聯賽「2哥」東方，會繼續以穩守突擊應戰：「近幾場見球員已經清楚我哋嘅踢法，攻守轉換嘅執行愈來愈好；東方嘅戰術嘅系統一直都好穩定，所以呢場我哋會繼續做好防守，把握機會反擊，利用伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）嘅速度優勢，相信可以畀到一定壓力對手。」
近3場賽事均有入球的前鋒雷仙奴，形容球隊目前默契十足，希望把握體力優勢，是役取得分數：「我同比迪高、伊巴謙幾個新隊友夾得唔錯，加上對手周中有部分主力踢足全場，需要時間恢復體力消耗，只要我哋今場保持住默契，話唔定可以趁今次喺主場『偷到雞』！」
東方周中力挫冠忠南區，收穫聯賽兩連勝，但主教練盧比度表示7日3戰下，有機會作輪換，並提醒球員小心流浪反擊：「伊巴謙、劉智樂同雷仙奴速度快，又有比迪高喺後面校炮，反擊威力唔講得笑，我哋會針對流浪嘅踢法排陣，希望限制佢哋發揮。」陣容方面，巴杜姆刑滿復出，令前線調動更靈活。
黃梓浩在1月中對港會的聯賽肋骨骨裂，直到本月「足總盃」才告復出，周中對南區更正選上陣，對此周五（7日）生日的他如釋重負：「雖然狀態未去番十足，但呢排賽程咁密，好開心可以出嚟幫大家手。」談到今場對手，「黃梓」稱流浪季中增兵後，實力不可同日而語：「雖然聯賽揭幕戰贏過流浪，但佢哋季中加咗伊巴謙同比迪高之後，開始上力，同季初完全唔同講法，要打醒十二分精神。」