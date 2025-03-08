港超聯　正面交鋒！標準流浪火併東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場迎戰東方。流浪今場續由盧兆崎把關，林堂真、林遼太兩名東瀛兵鎮守後防，比迪高在中場派牌，雷仙奴、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟。東方則由米祖域、拿亞扼守中路，刑滿復出的巴杜姆，聯同首席射手巴科爾攜手攻堅，馬希偉、顧斌先列後備。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

45 安沙

70 比迪高

77 雷仙奴

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

6 米祖域

7 巴科爾

9 巴杜姆

10 費利蒲薩

16 梁振邦 [C]

17 賓紀文

19 亞歷斯祖

22 梁冠聰

27 馬高斯

72 拿亞

標準流浪後備：

99 陳冠燊 [GK]

11 巴拉克

12 李呈

14 馬榕生

25 梁凱俊

37 張廣然

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

97 任亨浚

東方後備：

26廖富源 [GK]

23 馬希偉

24 蕭頌楠

29 劉慶友

30 黃梓浩

35 林千裕

36 顧斌

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，標準流浪坐鎮青衣運動場，與東方正面交鋒。流浪季中增援後，戰績明顯有改善，且看面對7日3戰的東方，能否成功搶分。

上仗以2比1擊敗理文，取得「冠忠巴士六十週年足總盃」4強席位的標準流浪，助教林嘉緯認為球隊踢法風格已日漸成形，今場面對聯賽「2哥」東方，會繼續以穩守突擊應戰：「近幾場見球員已經清楚我哋嘅踢法，攻守轉換嘅執行愈來愈好；東方嘅戰術嘅系統一直都好穩定，所以呢場我哋會繼續做好防守，把握機會反擊，利用伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）嘅速度優勢，相信可以畀到一定壓力對手。」

近3場賽事均有入球的前鋒雷仙奴，形容球隊目前默契十足，希望把握體力優勢，是役取得分數：「我同比迪高、伊巴謙幾個新隊友夾得唔錯，加上對手周中有部分主力踢足全場，需要時間恢復體力消耗，只要我哋今場保持住默契，話唔定可以趁今次喺主場『偷到雞』！」

東方周中力挫冠忠南區，收穫聯賽兩連勝，但主教練盧比度表示7日3戰下，有機會作輪換，並提醒球員小心流浪反擊：「伊巴謙、劉智樂同雷仙奴速度快，又有比迪高喺後面校炮，反擊威力唔講得笑，我哋會針對流浪嘅踢法排陣，希望限制佢哋發揮。」陣容方面，巴杜姆刑滿復出，令前線調動更靈活。

黃梓浩在1月中對港會的聯賽肋骨骨裂，直到本月「足總盃」才告復出，周中對南區更正選上陣，對此周五（7日）生日的他如釋重負：「雖然狀態未去番十足，但呢排賽程咁密，好開心可以出嚟幫大家手。」談到今場對手，「黃梓」稱流浪季中增兵後，實力不可同日而語：「雖然聯賽揭幕戰贏過流浪，但佢哋季中加咗伊巴謙同比迪高之後，開始上力，同季初完全唔同講法，要打醒十二分精神。」