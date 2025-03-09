港超聯　宋柱浩復出即建功：團結係最大力量

周日（9日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場於將軍澳運動場上演，最後理文與冠忠南區以1比1打成平手，今場轟入罰球的宋柱浩對球隊表現感到自豪，認為球隊展現出百分百的團結，今場值得全取3分。

今場宋柱浩（Juho）憑藉一記靚罰球，為南區先開紀錄，可惜下半場被理文逼和之後，南區慘食「詐糊」，對於未能全取3分Juho感到相當可惜：「球隊今場有唔少埋門機會，幾乎就可以贏波，我覺得今場上上下下夠晒團結，踢得一啲都唔失禮，係值得攞晒3分。」南區近3場各項賽事均告負，今場終於中止連敗頹勢，Juho有信心球隊可以於今季取得更好成績：「今場對住理文嘅表現，都證明咗我哋係有能力同強隊抗衡，如果可以保持住呢份信心同鬥志，我相信喺聯賽可以升上更高排名，下場對住流浪，我哋目標一定係要贏波。」

年初宋柱浩因熱身時小腿肌肉撕裂而缺陣良久，相隔兩個月重返賽場，Juho感到欣喜：「雖然我未完全恢復到最好嘅狀態，但係今場可以踢足90分鐘已經唔錯，亦都無覺得腳痛，今日可以再為球隊上陣，感覺非常正，亦係團結畀到我最大嘅力量，希望回歸之後可以幫球隊搶到更多分。」